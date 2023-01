WIPL 2023: महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार Viacom 18 को मिले

इस साल पुरुष आईपीएल से पहले महिला आईपीएल का आगाज़ होना है। इसके मीडिया राइट्स की नीलामी मुंबई में हुई।

WIPL Media Rights sold to Viacom 18: इस साल होने वाले महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार भी बीसीसीआई ने बेच दिए हैं। Viacom 18 को बोर्ड ने राइट्स बेचे हैं। मुंबई में हुए एक ऑक्शन में बोर्ड ने 951 करोड़ रुपये की राशि में ये राइट्स बेचे हैं। हर मैच की वैल्यू देखी जाए तो यह 7.09 करोड़ रुपये बैठती है। वायकॉम के अलावा इस बिडिंग में डिजनी+हॉटस्टार, सोनी और जी ने भी हिस्सा लिया था। इन सब की तरफ से कम बिड होने के कारण प्रसारण अधिकार वायकॉम के पास चले गए।

बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह का कहना है कि महिला आईपीएल के प्रसारण अधिकारों के लिए लगाई गई बोली एक ऐतिहासिक मैंडेट है। भारत में महिला क्रिकेट के सशक्तिकरण के लिए यह एक बड़ा कदम है। यह वास्तव में एक नये सूरज का उदय है। इसमें हर उम्र की महिलाओं को खेलते हुए देखा जा सकेगा।

महिला आईपीएल के लिए नीलामी प्रक्रिया भी होनी है। इसमें पांच श्रेणियों में बेस प्राइस का निर्धारण किया गया है। सबसे कम प्राइस 10 लाख रुपये और सबसे ज्यादा बेस प्राइस 50 लाख रुपये की है। नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 26 जनवरी तय की गई है। नीलामी प्रक्रिया फरवरी में होनी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा भारतीय महिला क्रिकेटरों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

Congratulations @viacom18 for winning the Women’s @IPL media rights. Thank you for your faith in @BCCI and @BCCIWomen. Viacom has committed INR 951 crores which means per match value of INR 7.09 crores for next 5 years (2023-27). This is massive for Women’s Cricket 🙏🇮🇳