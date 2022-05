Orkut पर रोमी की DP देखते ही दिल हार बैठे थे ऋद्धिमान साहा, दिलचस्प है Love Story

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 मई। क्रिकेट की दुनिया में एक अलग पहचान रखने वाले ऋद्धिमान साहा के बारे में खबर आई है कि वो अब बंगाल क्रिकेट टीम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि CAB के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवव्रत दास ने उनके कमिंटमेट और खेल पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा आहत भी हैं। ये खुलासा खुद उनकी पत्नी रोमी मित्रा ने एक इंटरव्यू में किया है। फिलहाल इस बारे में साहा की ओर से तो कोई बयान सामने नहीं आया है लेकिन रोमी मित्रा के इस बयान के बाद साहा और उनकी प्रेमकहानी के बारे में एक बार फिर से जोर-शोर से बातें होने लगी हैं।

English summary

In the year 2011 Wriddhiman Saha married Debarati Mitra who is more known as Romi Mitra and they have a daughter Anvi Saha born in 2013 and a son Anvay Saha born in March 2020, read his Love story.