जब ये भारतीय खिलाड़ी सीरीज से बाहर होते हैं, तो विपक्ष में आत्मविश्वास आता है : चोपड़ा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज के शुरूआती दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ अब भारतीय टीम पर सीरीज गंवाने का खतरा है। वहीं भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा कि भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के लिए अपने शुरुआती बल्लेबाज केएल राहुल की कमी खल रही है।

उन्होंने कहा कि जब विपक्ष केएल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को टीम से गायब देखता है, तो आत्मविश्वास का स्तर अलग होता है। चोपड़ा ने कहा कि कोई भी साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक और एडेन मार्कराम जैसे बाहर हुए खिलाड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे जीत रहे हैं। प्रोटियाज ने टी20आई मैचों के पहले दो मैच जीते और मेजबान टीम पर सीरीज जीतने से एक जीत दूर है। चोपड़ा ने कहा, "कोई नहीं कह रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम में एडेन मार्कराम या क्विंटन डी कॉक गायब हैं। जब टीम हार जाती है तो ऐसी बातें होती हैं।"

जब कोई टीम जीतती है तो किसी की कमी नहीं खलती

भारतीय टीम अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों जैसे रोहित, कोहली और जसप्रीत बुमराह के बिना सीरीज में उतरे और केएल राहुल को पांच टी20 आई के लिए कप्तानी सौंपी गई। लेकिन सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले भारत को एक झटका लगा जब राहुल को कमर की चोट के कारण बाहर कर दिया गया और कप्तानी की भूमिका ऋषभ पंत को दे दी गई। राहुल को मिस करने पर चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जब विपक्ष भारत के बल्लेबाजी क्रम में राहुल, रोहित और विराट जैसे नामों को गायब देखता है, तो उनका आत्मविश्वास एक अलग स्तर का होता है। लेकिन जब कोई टीम जीतती है तो किसी की कमी नहीं खलती।''

रस्सी वैन डेर डूसन और डेविड मिलर की 131 रनों की नाबाद साझेदारी की बदौलत भारत ने पहला मैच गंवा दिया, जब मेहमान टीम ने सात विकेट और पांच गेंद शेष रहते 212 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने 149 रनों का पीछा करते हुए हाथ में चार विकेट लिए और दस गेंद शेष रहते, हेनरिक क्लासेन की वीरता की बदौलत मैच जीता, जिन्होंने 46 गेंदों पर 81 रन बनाए।

