सफेद गेंद जिसके लिए नहीं जानी जाती, ये बॉलर उससे वो करता है, गावस्कर बोले- WC में आएगा मजा

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 14 जून: भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप के लिए तैयार हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम पर पैनी नजरें रख रहे हैं। टीम इंडिया इस समय भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी 20 आई श्रृंखला में खेल रही है जहां पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने प्रभावित किया है। गावस्कर ने भुवनेश्वर का भारत की टीम में शामिल करने का समर्थन करते हुए कहा कि उनका ऑस्ट्रेलिया में होना टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। गावस्कर ने कहा कि वह भुवनेश्वर की गेंदबाजी से भी प्रभावित थे, उन्होंने भुवी की बॉलिंग का पूरी तरह से आनंद लिया।

English summary

India vs South Africa 3rd T20I: Sunil Gavaskar says he is delighted to watch Bhuvneshwar Kumar, he is big plus for T20 World Cup in Australia