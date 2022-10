टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के प्रदर्शन पर भड़के वसीम अकरम, कहा- मैंने जीत के लिए गधे को भी बाप बनाया है

Cricket

oi-Kapil Tiwari

टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान टीम अभी तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। सुपर 12 राउंड के शुरुआती दो मुकाबले पाकिस्तान हार चुका है। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा था। अब तो हालात ऐसे हैं कि एक हार और पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर कर सकती है। टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन पर तमाम दिग्गज खिलाड़ी अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज वसीम अकरम ने बाबर आजम की क्लास लगाई है।

T20 World Cup 2022: Pakistan की हार का ये कारण,Semi Final के लिए बढ़ी चिंता | वनइंडिया हिंदी*Cricket

अकरम ने मिडिल ऑर्डर पर उठाए सवाल

दरअसल, वसीम अकरम ने एक प्रोग्राम के दौरान बाबर आजम के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मौजूदा टीम में मिडिल ऑर्डर कमजोर होने की बात भी कही है। एक लाइव डिसकशन के दौरान वसीम अकरम ने कहा है, "जिस तरह की प्लानिंग हुई है, उसे देखते हुए सभी को एकसाथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हम टी20 विश्व कप की तैयारी सालभर से कर रहे थे और तभी से यह बात चल रही थी कि मिडिल ऑर्डर कमजोर है, लेकिन इसपर सुनवाई नहीं हुई।"

जीत के लिए गधे को भी बाप बना लो- अकरम

वसीम अकरम ने आगे कहा, "अब जो यह लड़का बैठा हुआ है शोएब मलिक, अगर मैं कप्तान होता मेरा आखिरी गोल क्या होता? टीम को जिताना या वर्ल्ड कप कैसे जीतना और इसके लिए मुझे गधे को बाप बनाना पड़ता तो मैं बना लेता'। वसीम अकरम के कहने का अर्थ था कि जीत के लिए टीम में उसी खिलाड़ी को रखा जाए, जिससे कि टीम मजबूत हो। अकरम ने आगे कहा कि बाबर को थोड़ा समझदार होना होगा, यह कोई गली क्रिकेट नहीं है, यहां जान-पहचान के खिलाड़ियों को टीम में रखने से कुछ नहीं होगा।

The absolute utter nonsense thrown here by the legend Wasim Akram, accusing Babar Azam of selecting his 'friends' and doing massive PR stunt for Shoaib Malik. He is saying, Malik should have been selected because it was Australia. Somebody tell him Malik's stats in Aus. Unreal. pic.twitter.com/2cjxTD02Zj