'इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा उसका नाम', सहवाग ने बताया कौन खेलेगा भारत के लिये 100 टेस्ट मैच

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट इतिहास में अब तक बेहद कुछ ही खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया है जिन्होंने भारतीय टीम के लिये 100 टेस्ट मैचों में शिरकत की है। भारत के सबसे महान कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस कारनामे को करने में नाकाम रहे हैं। किसी भारतीय क्रिकेटर के लिये 100 टेस्ट मैच खेल पाना कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह इस बात से मालूम होता है कि इस लिस्ट में सबसे नया विराट कोहली का जुड़ा है। विराट कोहली ने बेंगलुरू में खेले गये टेस्ट मैच के साथ ही भारत के लिये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया है।

भारत के लिये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह, वीरेंदर सहवाग और विराट कोहली का नाम शामिल है। भारत के लिये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले वीरेंदर सहवाग ने इस फेहरिस्त में शामिल होने वाले अगले भारतीय खिलाड़ी के नाम को लेकर भविष्यवाणी की है और बताया है कि वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवायेगा।

