IND vs PAK: 1 चौका जड़ते ही विराट कोहली बनाएंगे खास रिकॉर्ड, रोहित-गुप्टिल के क्लब में शामिल होने का मौका

नई दिल्ली, 28 अगस्त: एशिया कप 2022 का आज दूसरा दिन है। भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू होने में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। वहीं 7:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। फैंस को बेसब्री से इस हाईवोल्टेज मैच का इंतजार है। वहीं आज पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1 चौका जड़ते ही कोहली रोहित शर्मा और मार्टिन गुप्टिल के क्लब में शामिल हो जाएंगे।

English summary

Virat Kohli will become batsman to hit 300 fours in T20 International as soon as he hits 1 four against Pakistan