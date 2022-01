टेस्ट कप्तानी से विराट कोहली की विदाई से सब हैरान, कुछ इस तरह आए रिएक्शन

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट से कप्तानी विदाई के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों को एक कप्तान के तौर पर अलविदा कह दिया है। अब कोहली केवल एक खिलाड़ी के तौर पर ही खेलते हुए नजर आएंगे। विराट का यह अप्रत्याशित फैसला तब आया जब भारत एक दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला हार गया था। इसके साथ ही टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का सपना भी टूट चूर हो गया था।

क्या दक्षिण अफ्रीका दौरे पर मिली हार का विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने से कोई ताल्लुक है? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर भारत दक्षिण अफ्रीका में ऐतिहासिक सीरीज जीत जाता तो भी शायद विराट कोहली इस्तीफा ले सकते थे क्योंकि उन्होंने हाल के समय में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत को चौंकाया और हिलाया है।

दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के एक दिन बाद ही विराट कोहली ने दिया टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा

कोहली की टेस्ट कप्तान के तौर पर विदाई एकदम अप्रत्याशित रही है और हर कोई हैरान है। विराट कोहली के फैन भावनाओं के समुंदर में डूब चुके हैं तो वहीं इस शानदार खिलाड़ी के बारे में क्रिकेट जगत के पास अपने शब्द हैं। सोशल मीडिया पर विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने को लेकर इस तरह के रिएक्शन आए हैं-

कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कहा है- आपने भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाया जो आप ही कर सकते थे और इसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा हमारे कप्तान रहोगे

You’ve been an inspiration and a leader par excellence. Thank you for taking Indian cricket forward like only you could have. 🙌🏻 Thank you for the memories, King! You’ll always be our Captain Kohli. 🤩#PlayBold #TeamIndia #ViratKohli pic.twitter.com/M9n9Dl3iCq — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) January 15, 2022

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान कहते हैं जब भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय कप्तानों का नाम आएगा तो विराट कोहली बहुत ऊपर रहेंगे।

Whenever the talk of Indian cricket captains will arise in test cricket @imVkohli ‘s name will be up there,not only for results but the kind of impact he had as a captain. Thank you #ViratKohli — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 15, 2022

भारत आर्मी ने दिल तोड़ने वाली इमोजी लगाते हुए कैप्शन दिया है-

कोलकाता नाइट राइडर्स ने सिंहासन पर बैठे हुए विराट कोहली की तस्वीर एक लगाई है जिसमें कोहली राजा की तरह ताज पहनकर पूरे एटीट्यूट के साथ बैठे हैं और केकेआर अपने कैप्शन में कोहली को धन्यवाद देते हुए लिखता है कि 7 साल की जबरदस्त याद और विरासत के लिए आपका शुक्रिया।

7 YEARS of brilliance, memories & legacy! We know you gave it a 120% and more 👑 Thank you, Captain @imVkohli 🇮🇳#ViratKohli #TeamIndia pic.twitter.com/sxJj6E3Y7m — KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 15, 2022

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल भी विराट कोहली को उनकी बेहतरीन कप्तानी पारी के लिए बधाई देते हैं।

#ViratKohli has been the most successful Test captain for India and he can take pride in his accomplishments. Congratulations for a fine innings as captain.#CricketTwitter — parthiv patel (@parthiv9) January 15, 2022

जय शाह, बीसीसीआई सचिव कहते हैं- टीम इंडिया के कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए विराट कोहली को बधाई। विराट ने टीम को एक फिट टीम में बदल दिया जिसने भारत और बाहर दोनों जगह सराहनीय प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट जीत खास रही।

Congratulations to Virat Kohli on a tremendous tenure as Team India captain. Virat turned the team into a ruthless fit unit that performed admirably both in India and away. The Test wins in Australia & England have been special: Jay Shah, BCCI Secretary (file pics) pic.twitter.com/QjWIzbuIN9 — ANI (@ANI) January 15, 2022

बाकी रिएक्शन देखें-

When Virat took over as Test captain, India winning a test overseas was an achievement, now if India lose an overseas test series it is an upset. And that's how far he has taken Indian cricket forward, and that will be his legacy. Congratulations on successful reign @imVkohli 👏🏻 pic.twitter.com/My2MOXNwMc — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 15, 2022

Thank you for the 7 years of undying passion as Captain! Lots of Yellove and adviration to you!#WhistlePodu 🦁 pic.twitter.com/Bv5WqYlOKn — Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) January 15, 2022

BCCI congratulates #TeamIndia captain @imVkohli for his admirable leadership qualities that took the Test team to unprecedented heights. He led India in 68 matches and has been the most successful captain with 40 wins. https://t.co/oRV3sgPQ2G — BCCI (@BCCI) January 15, 2022

विराट कोहली ने 2014 और 2022 के बीच 68 टेस्ट में भारत का नेतृत्व किया और उनमें से 40 में जीत हासिल की। कप्तान 58.82 के जीत प्रतिशत के साथ भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान के रूप में समाप्त हुए।

4️⃣0️⃣ wins in 6️⃣8️⃣ Tests! Virat Kohli steps down as India's most successful Test captain 👏 Read more: https://t.co/D0qfZJLRjP pic.twitter.com/2pnr6iJ7qd — ICC (@ICC) January 15, 2022

राहुल गांधी का रिएक्शन इस प्रकार है-

Dear @imVkohli, you’ve been greatly loved by millions of cricket fans over the years. They will support you in this phase too. Best wishes for the various other innings to come! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 15, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications