ऋषभ पंत की सलामती के लिए विराट कोहली ने की प्रार्थना, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर कही यह बात

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत की सलामती के लिए विराट कोहली ने ट्वीट कर कहा है कि वो भगवान से पंत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

Cricket

oi-Kapil Tiwari

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के रोड एक्सीडेंट की खबर से न सिर्फ उनके परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है बल्कि भारतीय टीम में उनके साथी खिलाड़ी भी इस खबर को सुनने के बाद से बेहद दुखी हैं। सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पंत की सलामती के लिए प्रार्थना की है। विराट कोहली ने एक ट्वीट के जरिए कहा है, "ऋषभ पंत आप जल्दी ठीक हो जाए, आपके ठीक होने की मैं प्रार्थना कर रहा हूं।"

इन क्रिकेटरों ने भी पंत के लिए मांगी दुआएं

- विराट कोहली के अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर कहा है, "मैं तुम्हारे जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं ऋषभ पंत, मेरी प्रार्थानाएं तुम्हारे साथ हैं।"

- हार्दिक पांड्या ने कहा है, "तुम्हारे तेजी से रिकवरे होने की मैं कामना करता हूं, मजबूत रहो ब्रो।

- शिखर धवन ने कहा है, "भगवान का शुक्र है कि काफी बचाव हो गया। मैं तुम्हारे जल्द ही रिकवर होने की कामना करता हूं।

Speedy recovery @RishabhPant17 never nice to see people in accidents but relieved he’s stable and at the hospital! For now I think now people should let him rest and recover in private! #RishabhPant

My thoughts and prayers are with Rishabh Pant as he fights his way back to recovery. I have spoken to his family and the doctors treating him. Rishabh is stable and undergoing scans. We are closely monitoring his progress and will provide him with all the necessary support.