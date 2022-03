Virat 100th Test Match: कोहली ने अनुष्का को बताया अपनी 'शक्ति' तो एक्ट्रेस ने विराट के नाम किया अपना दिल

Cricket

मोहाली, 04 मार्च। भारतीय टीम मोहाली के पीसीए क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रही है। यह मैच विराट कोहली के करियर का स्वर्णिम पल लेकर आया है क्योंकि आज विराट कोहली अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिसे कि बीसीसीआई ने सेलिब्रेट किया है। मैच शुरू होने से पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कोहली को इस खास उपलब्धि पर स्पेशल बेगी ब्लू भेंट की है। जिस वक्त ये सम्मान दिया जा रहा था उस वक्त मैदान में कोहली के साथ उनकी पत्नी-अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी।

#TeamIndia Head Coach Rahul Dravid presents @imVkohli with his 100th baggy blue to commemorate his 100th appearance in whites. #VK100 | #INDvSL | @Paytm pic.twitter.com/PVFhsbe4Rj

English summary

Virat Kohli's emotional note on playing his 100th Test match, he told Anushka Sharma is his Power, wife Anushka Sharma’s lovestruck reaction who’s extremely proud of what her husband has done for the country.