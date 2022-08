'बाप-बाप होता है और बेटा-बेटा', पाकिस्तान पर जीत से अलग ही लेवल पर सोशल मीडिया, फनी मीम्स की आई बाढ़

नई दिल्ली, 29 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी कार्निवल फेस्टिवल से कम नहीं होता है। IND vs PAK सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि किसी भी खेल में बसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता है। इसका नजारा एशिया कप 2022 में रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान की टी-20 मैच में देखने को मिला। टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2022 में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। और हमेशा की तरह, जब भी भारत पाकिस्तान पर जीत हासिल करता है तो सोशल मीडिया अलग ही लेवल पर जश्न मनाता है। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है।

हार्दिक पांड्या बने मैच के हीरो हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के साथ तीन विकेट का योगदान दिया और बाद में उन्होंने नाबाद 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें विनिंग छक्का भी शामिल था क्योंकि भारत को अंतिम ओवर में 7 रन चाहिए थे, जब रवींद्र जडेजा आउट हुए और दबाव मेन इन ब्लू पर वापस आ गया था। हालांकि, हार्दिक पांड्या दबाव में बिल्कुल नहीं दिखे और उन्होंने 2 गेंद शेष रहते मैच को समाप्त कर दिया और भारत के लिए एक और यादगार जीत दर्ज की। सोशल मीडिया पर लोग बोले- 'बाप बाप होता है' इस बीच ट्विटर पर सोशल मीडिया यूजर जीत से बहुत खुश हुए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर शानदार प्रदर्शन के लिए मीम्स और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के साथ जीतने का फील भारतवासियों के लिए अलग ही लेवल का होता है। जब भी टीम इंडिया अपने ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्वियों पर जीत हासिल करती है, तो 'बाप बाप होता है और बेटा-बेटा होता है' और 'मौका मौका' जैसे शब्द भारत की जीत का पर्याय बन जाते हैं। लोग बोले- हमारी तो शाम बन गई...पाकिस्तान को याद रहेगा सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने लिखा कि रविवार का दिन और ऊपर से इंडिया-पाकिस्तान का मैच, फिर भारत का जीतना, हमारी तो शाम बन गई। लेकिन पाकिस्तान को ये हार याद रहेगी। कईयों ने विश्व कप के उस पिछले मैच को भी याद किया, जिसमें पाकिस्तान ने इसी दुबई स्टेडियम में भारत को हराया था। इसी बात पर तंज करते हुए एक यूजर ने मीम्स के जरिए कहा, ''वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई।'' ये भी पढ़ें-'20वें ओवर में मुझसे ज्यादा प्रेशर गेंदबाज पर था', Hardik Pandya ने खोला भारत की जीत का राज 'हार के बाद जो जीत आए उसका मजा...' पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने ट्वीट किया, ''हार के बाद जो जीत आए, उसका मजा हमेशा दोगुना होता है।'' भारत के पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने पंड्या को मैच का हीरो बताया। उन्होंने ट्वीट किया, ''एक कांटे की टक्कर वाला मैच लेकिन अंत में दोनों टीमों के बीच का अंतर हार्दिक पंड्या था।'' पंड्या को लोगों ने असल मायने में रियल फिनिशर कहा है। 'क्रिकेट के भगवान' को भी था इस दिन का इंतजार...' एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ''क्रिकेट के भगवान' को भी है भारत-पाकिस्तान मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था।'' वहीं एक ने लिखा, '' आखिर वो दिन आ ही गया और पाकिस्तान पिता से पिट गया।'' एक ने पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम पर तंज करते हुए लिखा,'' टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं।'' सोशल मीडिया पर कई फिल्म और टीवी शो के स्क्रीन शॉट भी फनी मीम की तरह शेयर किए जा रहे हैं। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हुआ #indvspak memes ट्विटर पर हैशटैग #INDvsPAK और #indvspak memes टॉप ट्रेंड कर रहा है। इन दोनों हैशटैग पर लाखों लोगों ने ट्वीट किया है। कईयों ने ये भी उम्मीद जताई है कि एशिया कप-2022 में फिर से भारत बनाम पाकिस्तान का मैच दोबारा देखने को मिले। वहीं कईयों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाए।

Inshallah our boys played well 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #IndiaVsPakistan we won bro, No one can break the legacy of our india. Baap baap hota hai beta beta hota hai. 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 — Ayan Banerjee (@ayanbanerjee00) August 28, 2022

