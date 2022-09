संजू सैमसन और मोहम्मद शमी को नहीं मिली वर्ल्ड कप टीम में जगह, आग बबूला हुए फैंस, सिलेक्टर्स को सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली, 12 सितंबर। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय चयनकर्ताओं में सोमवार यानी 12 सितंबर की शाम को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। एशिया कप से चोट के कारण बाहर चल रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वर्ल्ड की टीम में वापसी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में जगह दी गई है।

संजू सैमसन को नहीं मिली जगह

एशिया कप में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के फ्लॉप प्रदर्शन के बाद ऐसी चर्चाएं जोरों पर थी कि संजू सैमसन को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। जिम्बावे दौरे पर सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी से खुद को साबित भी किया था। लेकिन चयनकर्ताओं ने एक बार फिर ऋषभ पंत पर भरोसा जताते हुए उन्हें टी-20 टीम में शामिल करने का काम किया है।

Sanju samson se kya dushmani hai inki ??? #SanjuSamson — Faiyaz (@Beingfaizu786) September 12, 2022

Where is mohd shami ? Beda gark ho Ganguli ka🤦🏻🤦🏻🤦🏻 — Honey Mehra (@honey777mehra) September 12, 2022

मोहम्मद शमी को भी नहीं मिला वापसी का मौका

एशिया कप मिली हार के बाद भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में मौका दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर शमी अपनी गेंदबाजी से विरोधी बल्लबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। टी20 वर्ल्ड कप 2022 की मैन टीम में शमी को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, शमी को स्टैंडबॉय के तौर पर टीम में रखा गया है।

Shami has to play,India needs wickets at the top.This is baffling — Srikanth P (@sricon) September 12, 2022

What @BCCI Wants to prove here?they could have given chance to in-form Sanju Samson in place of Rishabh Pant who is currently struggling in T20Is#SanjuSamson #T20WorldCup2022 #BCCI https://t.co/oUKtRzvR1E — Deepanshu Shekhawat (@Deepanshu5777) September 12, 2022

@SGanguly99 @JayShah seriously sir i still don’t understand the reason for not including sanju samson in the squad and why rishabh pant not even worth it. @BCCI #T20WorldCup2022 — nikunj kothari (@nikunj010) September 12, 2022

Is this even real? Shreyas Iyer over Sanju Samson in the bouncy pitch of Australia. Very petty from bcci #T20WorldCup2022 https://t.co/XTBB1yn9cd — Content Jo (@content_jo) September 12, 2022

Tells you a lot about selection that Shreyas Iyer is on standby but not Samson😑 — Harshit Anand (@imHarshitAnand) September 12, 2022

This what happens when selectors meeting day No Shreyas Iyer in main squad

No Samson in main squad One more world cup loss coming up pic.twitter.com/KgA5Zlp100 — Lost Soul (@soul_jitu) September 12, 2022

सिलेक्टर्स पर भड़के क्रिकेट फैंस

इन दोनों ही खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने वाले सिलेक्टर्स पर क्रिकेट फैंस का गुस्सा फूटा है। भारतीय क्रिकेट फैंस लगातार शमी और सैमसन को टीम में नहीं लेने पर चयनकर्ताओं की आलोचना कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि आखिर बीसीसीआई क्या साबित करना चाहती है, इन फॉर्म संजू सैमसन को क्यों मौका नहीं दे रहे..उनको ऋषभ पंत की जगह शामिल करना चाहिए था। वहीं एक और फैन ने लिखा कि मोहम्मद शमी को टी20 विश्व कप की टीम में शामिल नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है।

Story first published: Monday, September 12, 2022, 19:38 [IST]