T20 विश्व कप आ रहा है, IPL में अच्छा करता हूं तो टीम में आ सकता हूं : धवन

नई दिल्ली। अनुभवी भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के 2022 संस्करण के लिए भारत की टी20 टीम में जगह पाने को लेकर तैयार हैं। एक इंटरव्यू में, जब उनसे टी20आई टीम में वापसी की संभावनाओं के बारे में पूछा गया, तो धवन ने कहा कि आईपीएल 2022 में एक प्रभावशाली प्रदर्शन उन्हें विश्व कप टीम में जगह दिला सकता है।

धवन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "टी20 विश्व कप आ रहा है। मुझे पता है कि अगर मैं आईपीएल में अच्छा करता हूं तो मैं टीम में आ सकता हूं। मैं एक बहुत ही प्रक्रिया-संचालित व्यक्ति हूं। मैं लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। " इस बीच, कप्तान रोहित शर्मा, केएल राहुल और ईशान किशन भारत के टी20आई टीम में सलामी बबल्लेबाजों के मौजूदा सेट हैं। इसलिए, धवन को तीनों में से किसी एक को पछाड़ने में कुछ समय लगेगा।

धवन ने जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टी20आई मैच खेला। तब वह टीम के कप्तान भी बने थे। लंकाई लायंस के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सके। फिर उन्होंने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उन्हें भारत के T20आई विश्व कप 2021 टीम में जगह नहीं मिली क्योंकि चयनकर्ता युवा ईशान किशन के साथ बैक-अप ओपनर के रूप में गए थे।

इसके बाद से शिखर धवन भारत की टी20 टीम से बाहर हो गए हैं। आजकल, उन्हें केवल वनडे मैचों के लिए माना जा रहा है। बहरहाल, धवन आईपीएल 2022 में एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं, जिससे उन्हें टी20आई टीम में वापस बुला लिया जा सकता है। आईपीएल 2022 में, धवन पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे क्योंकि उन्हें मेगा-नीलामी में 8.25 करोड़ के लिए साइन किया गया था। वह टीम में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उन्होंने आईपीएल के पिछले संस्करणों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए, अनुभवी इस अवसर को टी 20 विश्व कप टीम में शामिल करने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे।

