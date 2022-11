'अब तुम जीतो और हमें नंबर 4 पर पहुंचाओ', नीदरलैंड के खिलाड़ी ने पाकिस्तान से लगाई गुहार- VIDEO

Cricket

oi-Antriksh

आज पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड्स से पक्का दोस्त कोई नहीं था क्योंकि इन्होंने आपस में मिलकर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। नीदरलैंड्स ने मजबूत दक्षिण अफ्रीका को मात देकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने का रास्ता खोल दिया और पाक ने भी अपनी जीत का घोड़ा उस पर सरपट दौड़ाते हुए सीधे सेमीफाइनल की मंजिल पा ली। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ बहुत आसान जीत मिली और अब वे सेमीफाइनल में एक ताकत के तौर पर खेलने उतरेंगे।

ये दोनों ही मुकाबले एडिलेड में हुए जहां पर नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों को जीत के जश्न के समय पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बात करते हुए सुना गया। पाकिस्तान के खिलाड़ी उस समय वार्म अप के लिए मैदान में जा रहे थे। एक तरह से क्वार्टरफाइनल हो चुके मैच के लिए नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को कहा कि वे अब मैच जीत जाएं। ये नीदरलैंड्स के बल्लेबाज टॉम कूपर थे जिन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से गुजारिश की कि वे बांग्लादेश को मात दें।

दरअसल बांग्लादेश को मात देने के पीछे नीदरलैंड्स और पाकिस्तान दोनों का फायदा था। पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल का बड़ा टिकट मिलना था तो वहीं नीदरलैंड्स इसके बाद चौथे स्थान पर आ जाता और बांग्लादेश पांचवें पर क्योंकि टाइगर्स का नेट रन रेट डच की तुलना में खराब था।

The message is loud and clear from @KNCBcricket to @TheRealPCB Make sure that you WIN so we finish 4th…. #PAKvsBAN #ICCT20WorldCup pic.twitter.com/Q0AL6zwlOP