IND vs PAK: कोहली के लिए बंदूक की गोली तक खाने को तैयार थे पंड्या, कही ऐसी बात कि फैंस ने ठोका सलाम

Cricket

oi-Amit K U

India vs Pakistan, Highlights: बड़े-बड़े शॉट्स लगाकार टीम को जीत दिलाने वाले हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को विराट कोहली पर पूरा भरोसा था। पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद पंड्या ने कोहली के साथ बातचीत की। इस इंटरव्यू का वीडियो बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे से काफी कुछ पूछने का काम कर रहे हैं।

