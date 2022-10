T20 World Cup 2022: इंडो-पाक मुकाबले के पहले खिलाड़ियों को गले लगाते दिखे शाहरुख खान, Viral हुआ पुराना Video

Cricket

IND VS PAK: आज T20 World Cup 2022 का अहम मुकाबला होने जा रहा है, जी हां हम बात कर रहे हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच के बारे में, टीम इंडिया जहां इस मैच को जीत कर भारतीयों को दिवाली गिफ्ट देना चाहेगी वहीं पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि एशिया कप की तरह वो यहां पर भी भारत को परास्त करे। दोनों देशो के लोग अपनी-अपनी टीमों के लिए जहां दुआएं मांग रहे हैं वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत की जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं।

दरअसल ये वीडियो साल 2007 के फाइनल मैच का है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया था। उस मैच में शाहरुख खान, अपने बेटे आर्यन खान के साथ, एकमात्र बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे, जिन्होंने उस मैच को लाइव देखा था। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एमएस धोनी की कप्तानी में भारत को पहला आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। इस मैच को जीतने के बाद किंग खान सारे इंडियन प्लेयर्स से मैदान पर जाकर मिले थे और उन्हें गले लगाया था।

इस वीडियो को शाहरुख खान के फैन क्लब की ओर से शेयर किया गया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी, जिसने @ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल के उद्घाटन में कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व और समर्थन किया था। एक बार फिर से भारत ये इतिहास दोहराएगा। " कुल मिलाकर इस वक्त शाहरुख खान और टीम इंडिया दोनों ही इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है 'चक दे इंडिया।'

आपको बता दें कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा। इस हाईप्रोफाइल मैच से पहले इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि 'पाकिस्तान के खिलाफ जीतना प्रेशर से ज्यादा चुनौती का खेल है। मैंने 2007 से अब तक जितनी भी पाकिस्तानी टीमों के साथ खेला है वह बढ़िया रही हैं।' तो वहीं पाक कैप्टन बाबर आजम ने कहा कि 'हालत चाहे जो भी रहें उनकी टीम अपना 100 प्रतिशत देने के लिए तैयार है।'आज इस मैच को देखने के लिए एक लाख से ज्यादा लोग स्टेडियम में मौजदू रहेंगे। उम्मीद की जा रही है आज क्रिकेट प्रेमियों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा।

