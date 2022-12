Suryakumar Yadav: 'देवीशा ने वही किया जो मैं चाहता था...' सूर्यकुमार ने खोला 360 डिग्री तकनीक का राज

सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेट में खुद को बादशाह साबित किया है। उनकी किताब में जो शाट्स हैं, वो तो शायद क्रिकेट की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे।

Cricket

oi-Ankur Sharma

Suryakumar Yadav 360-degree technique: टीम इंडिया के डैशिंग क्रिकेटर और '360 डिग्री तकनीक' के बादशाह कहे जाने वाले क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर वन की पोजिशन पर काबिज हैं। विजडन (Wisden) ने मेंस टी20 इंटरनेशनल 'टीम ऑफ द ईयर' लिस्ट में भी उनको जगह दी है, जबकि इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुंरधर शामिल नहीं है। सूर्यकुमार यादव ने क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मेट में खुद को बादशाह साबित किया है। उनकी किताब में जो Shorts हैं, वो तो शायद क्रिकेट की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग सूर्यकुमार को 'मिस्टर 360° डिग्री' या 'दूसरे ग्रह का जीव' कहते हैं।

English summary

Suryakumar Yadav got a place in the Wisden T20 Team of the Year, He is T20 Storm. HE reveals the secret of 360-degree technique. Here is details.