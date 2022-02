धोनी भाई नहीं खेलेंगे तो मैं भी IPL छोड़ दूंगा- भावुक कर गया सुरेश रैना का ये वायरल VIDEO

Cricket

नई दिल्ली, 16 फरवरी: आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी में हमने ऐसे कई खिलाड़ी देखें जिन पर फ्रेंचाइजी ने बहुत पैसा बरसाया। इसके बावजूद अगर हम किसी एक ऐसे खिलाड़ी की बात करें जिसके ना बिकने पर सबसे ज्यादा दुख हुआ तो वह निश्चित तौर पर सुरेश रैना है। सुरेश रैना एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम की जिम्मेदारी बखूबी अपने कंधों पर उठाई और आईपीएल में भी चेन्नई सुपर किंग्स के अभिन्न हिस्सा रहे। सच यह है कि धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स में रैना ही दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है।

English summary

Suresh Raina video goes viral where he is saying he will not play in IPL if MS Dhoni do not play