IPL Auction: खत्म नहीं हुआ है सुरेश रैना का करियर, जानें अब भी कैसे हो सकती है वापसी

oi-Vineet Kumar

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिये बेंगलुरू में आयोजित किये गये दो दिवसीय मेगा ऑक्शन का समापन हो गया है और आईपीएल 2022 में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों को चुन लिया है। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में काफी कुछ नया देखने को मिला, जहां पर पहली बार हुआ कि विदेशी खिलाड़ियों के मुकाबले भारतीय प्लेयर्स पर ज्यादा पैसों की बरसात हुई तो वहीं पर ज्यादातर फ्रैंचाइजियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत युवा और नये प्लेयर्स पर दांव लगाती नजर आयी। इन सबके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पुराने खिलाड़ियों पर दांव लगाती नजर आयी और उन्हें वापस से अपने खेमे में जोड़ती नजर आयी।

इस फेहरिस्त में सीएसके ने रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ को पहले ही रिटेन किया था तो वहीं पर नीलामी के दौरान उसने दीपक चाहर (14 करोड़), अंबति रायडु (6.75 करोड़), रॉबिन उथप्पा (2 करोड़), ड्वेन ब्रावो (4.40 करोड़) और एन जगदीशन (20 लाख) को खरीदा, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी सुरेश रैना के लिये ओपनिंग बिड भी नहीं लगाना।

English summary

Suresh raina IPL career is not over yet After being unsold in mega Auction How can he make comeback for IPL 2022