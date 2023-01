Sania Mirza -Shoaib Malik Relationship : 'लगता है सानिया से सुलह हो गई... ' शोएब मलिक की नई पोस्ट पर बोले लोग

तलाक की खबरों के बीच इंडिया की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। WTA 1000 इवेंट उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा।

Sania Mirza -Shoaib Malik new Post : टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाक क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की खबरों ने लोगों को बेचैन कर रखा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या सच है और क्या गलत, कभी लगता है कि दोनों के बीच में वाकई सही में कुछ ठीक नहीं है और कभी लगता है कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश हैं। ताजा मामले में भी ऐसा ही हुआ है, दरअसल शोएब मलिक की नई पोस्ट ही कुछ ऐसी है, जिसे देखकर लोगों को लगने लगा है कि इस कपल के बीच सब ठीक है।

Shoaib Malik shares new Pictures with Wife Sania Mirza, People again Confused says 'No Divorce Finally' . Here is post please have a look.