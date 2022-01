शोएब अख्तर बोले- सचिन जैसे कई खिलाड़ी देखे, लेकिन उसके जैसा कोई नहीं मिला

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भारतीय क्रिकेटरों की तारीफ करते नहीं थकते हैं। भारतीय टीम में अगर कोई मुद्दा बनता है तो उसपर राय देना भी अख्तर भूलते नहीं है। अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने अब अपने चैनल के जरिए बड़ी बात कही है। उन्होंने उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताया, जिससे वह सबसे प्रभावित हुए। दअसरल, अख्तर ने कहा कि उन्होंने अपने करियर के दाैरान सचिन तेंदुलकर जैसे कई दिग्गजों को देखा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसा शख्स उन्हें कोई नहीं मिला।

English summary

Shoaib Akhtar said – have seen many players like Sachin, but no one like Dhoni was found