‘35 का हूं 75 साल का नहीं’, लगातार हो रही अनदेखी पर भड़का भारतीय खिलाड़ी

शेल्डन जैक्सन को इंडिया ए की टीम में अपने चयन की पूरी उम्मीद थी, लेकिन उनको निराशा ही मिली। टीम का ऐलान होने के बाद जैक्सन ने चयनकर्ताओं पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मैं 35 साल का हूं 75 साल का नहीं। नाराजगी जताते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज ने ट्विटर पर लिखा,

''यदि मैंने 3 सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे सपने देखने और सिलेक्शन की उम्मीद रखने का पूरा अधिकार है। मुझे मेरे प्रदर्शन के आधार पर चुना जाएगा, मेरी उम्र नहीं देखी जाएगी। यह सुनकर बहुत थक गया हूं कि मैं एक अच्छा प्लेयर और परफॉर्मर हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं अभी 35 का हूं ना कि 75 का।''

I have a right to believe and dream that if i have performed for 3 continuous season, i may get picked on the basis of my performances not age, tired of hearing this that im a good player and performer but im old🤣, im 35 not 75 🤣🤣