शेन वार्न के दुखद निधन पर मां ने कहे ये शब्द, पिता कुछ नहीं बोल सके

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 5 मार्च: शेन वार्न ने निधन ने जिस तरह से पूरी क्रिकेट दुनिया और फैंस को तोड़ दिया है, उससे उभरने में अभी कुछ समय लगेगा। लेग स्पिनर अपने अंतिम दिनों घर पर नहीं था, वह थाइलैंड में था जो एशिया में है। वार्न की अचानक मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। उनकी मैनेजमेंट टीम ने कहा कि वार्न अचेत हालत में थे, यानी उनमें जान बाकी नहीं दिख रही थी और डॉक्टरों के पास ले जाने पर भी वह जान वापस फूंकी नहीं जा सकी।

English summary

Shane Warne's mother is in shock while his father could not say anything of their son demise