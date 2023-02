निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने से खफा हुए शाहीन अफरीदी, कहा- हमारी प्राइवेसी को ठेस पहुंची है

शाहीन अफरीदी ने बीते शुक्रवार को शाहीद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ निकाह पढ़ा था। निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

Cricket

oi-Kapil Tiwari

पाकिस्तानी टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बीते शुक्रवार को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहीद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ निकाह किया था। यह निकाह कराची की एक मस्जिद में पूरे इस्लामिक रीति-रिवाजों से संपन्न हुआ था। विवाह में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम समेत टीम के कई खिलाड़ी पहुंचे थे। इसके अलावा कई रिश्तेदार और करीबी भी इस शादी में पहुंचे थे। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं, जिसे लेकर शाहीन अफरीदी का अब गुस्सा फूट पड़ा है। जी हां, शाहीन ने शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों को जमकर लताड़ा है।

क्या कहा शाहीद अफरीदी ने?

शाहीन अफरीदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि यह बहुत निराशाजनक है कि मेरे बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी मेरे निकाह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लोगों की इस हरकत से हमारी निजता को ठेस पहुंची है। अभी भी लोग बिना किसी सोच-विचार के इन तस्वीरों और वीडियो को आगे साझा कर रहे हैं। मैं सभी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे साथ कॉपरेट करें और हमारे यादगार दिन को खराब करने की कोशिश न करें।

It's very disappointing that despite many and repeated requests, our privacy was hurt and people kept on sharing it further without any guilt.

I would like to humbly request everyone again to kindly coordinate with us and not try to spoil our memorable big day.