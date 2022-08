'ना रन बनाते हैं और ना ही कैच पकड़ते हैं', PAK मीडिया ने खोली टीम की पोल तो भड़के सरफराज अहमद

Cricket

नई दिल्ली, 29 अगस्त। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। रविवार को खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम को पांच विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान को मिली इस हार के बाद से ही लगातार पाकिस्तानी मीडिया अपने देश के खिलाड़ियों की गलतियों पर चर्चाएं कर रही है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को हार की वजह बता रही है।

VIDEO: शोएब मलिक ने बताया पाकिस्तान की हार का कारण, बोले- अगर वो मैदान में होता तो...

Pak had the disadvantage after 17th over 5 fielders were inside the circle cuz of slow over rate & 1 of the so called female journalist on national Tv bashing Pakistan team after a fighting match & saying na run karte hai na catch pakarte hai kamal hai bhi🤷‍♂️ #headsUpBoys 🇵🇰