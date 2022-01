'कप्तानी पर खतरा मंडराते ही भाग खड़े होते हैं विराट', संजय मांजरेकर ने कोहली पर दिया विवादित बयान

Cricket

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-2 से हार का सामना करने के महज 24 घंटे बाद ही भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट प्रारूप की कप्तानी को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हारने के बाद वापस लौटे तो वो इस बारे में फैसला कर चुके थे। इसको लेकर विराट कोहली ने सबसे पहले हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ बात की और अपना पक्ष बताकर कप्तानी छोड़ने के फैसले के बारे में बताया। राहुल द्रविड़ के साथ हुई इस लंबी बातचीत के बाद कप्तान कोहली ने बीसीसीआई सचिव जय शाह और अध्यक्ष सौरव गांगुली को फैसले की जानकारी दी और जब बोर्ड ने कोहली के निजी फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार कर लिया तो उन्होंने दौरे पर साथ पहुंचे टीम के खिलाड़ियों को भी इससे अवगत करा दिया।

हालांकि फैन्स और क्रिकेट जगत तक इस खबर को आने में 24 घंटे लगे, जब खुद कप्तान कोहली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कप्तानी छोड़ने के फैसले को लेकर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। टेस्ट प्रारूप से कप्तानी छोड़ने के विराट कोहली के फैसले ने खेल जगत को पूरी तरह से हिला कर रख दिया, लेकिन बावजूद इसके फैन्स और खेल जगत के दिग्गजों ने उनके नेतृत्व में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिये कोहली को बधाई दी। इस बीच बीसीसीआई ने नये भारतीय टेस्ट कप्तान का ऐलान नहीं किया है, उम्मीद है कि वह फरवरी-मार्च में श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के दौरान नये कप्तान का ऐलान करेगी।

