VIDEO: भुवनेश्वर कुमार से छूटा कैच तो रोहित शर्मा ने गुस्से में गेंद को मारी लात, पुराना वीडियो वायरल

नई दिल्ली, 7 सितंबर। एशिया कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन से क्रिकेट फैंस बेहद निराश हैं। वह अपनी नाराजगी लगातार सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक टीवी शो के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के बिहेवियर को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया। शोएब के मुताबिक रोहित शर्मा मैच के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों पर कई बार गुस्से होते नजर आए।

'खिलाड़ियों के पोजिशन पर भारी कंफ्यूजन, दीपक हुडा फिनिशर नहीं', भारतीय दिग्गज ने गिनाई टीम की कमियां

रोहित शर्मा का पुराना वीडियो वायरल

श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के बाद रोहित शर्मा का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भुवनेश्वर कुमार अपनी गेंद पर रोवमैन पॉवेल का कैच छोड़ते दिखाई देते हैं, जिसके बाद उनके पास खड़े रोहित शर्मा गुस्से में आकर गेंद पर जोर से लात मारकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। रोहित शर्मा के इस वीडियो को फैंस अलग-अलग कैप्शन डालकर शेयर कर रहे हैं।

पाकिस्तान के खिलाफ भी गुस्से में नजर आए थे रोहित

इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 4 सितंबर रविवार को मैच के दौरान रोहित शर्मा गुस्से में नजर आए थे। रोहित शर्मा ऋषभ पंत और हार्दिक पंड्या को आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में फटकार लगाते दिखाई दे रहे थे। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी के दौरान अक्सर खिलाड़ियों की गलती पर उनसे बातचीत करते दिखाई देते रहते हैं। जिसे क्रिकेट के कुछ जानकार सही नहीं मानते हैं और रोहित के इस बिहेवियर को टीम के लिए सही नहीं मानते।

