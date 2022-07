सूर्यकुमार यादव के तूफानी शतक पर दिग्गजों की प्रतिक्रिया, गौतम गंभीर बोले- नाम याद रखना इस खिलाड़ी का

Cricket

oi-Kapil Tiwari

ट्रेंट ब्रिज, जुलाई 10। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने जीत के लिए अंत तक संघर्ष किया, लेकिन लक्ष्य बड़ा होने के कारण भारत 17 रन से पिछड़ गया। सूर्यकुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टी20 फॉर्मेट में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। सूर्यकुमार ने आखिर तक अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन बाकि बची बॉल और रनों के बीच का फासला काफी अधिक था। संघर्ष के बीच ही सूर्यकुमार यादव 117 रन की पारी खेलकर आउट हो गए।

टी20 में शतक बनाने वाले पांचवे भारतीय बने सू्र्यकुमार

सूर्यकुमार यादव ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी की बदौलत ही टीम इंडिया किसी तरह मैच में बनी रही। सूर्यकुमार ने 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ वो टी20 इंटरनेशनल में रोहित, केएल राहुल, दीपक हुड्डा और सुरेश रैना के बाद शतक लगाने वाले पांचवे भारतीय बल्लेबाज बन गए। साथ ही सूर्यकुमार यादव सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।

सूर्यकुमार यादव की इस पारी के लिए भारतीय क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ की है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने कहा है, "अमेजिंग पारी सूर्यकुमार यादव, इस पारी के सभी शॉट बहुत शानदार थे। खासकर वो स्कूप करके जो छक्का मारा था, वो लाजवाब था।"

There were quite a few brilliant shots but those scoop 6️⃣s over point were just spectacular. #ENGvIND pic.twitter.com/vq7PbyfpSL

Surya and his six hitting ability, clean striking of the ball! Absolutely terrific💙 #INDvsENG Come on SKY, let’s do this and get a clean sweep😉