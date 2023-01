आरसीबी ने अपना नया लोगो जारी किया, विराट कोहली ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

आईपीएल में महिलाओं के सीजन के लिए आरसीबी ने टीम खरीदी है, बुधवार को ही पांच महिला टीमों का ऐलान हुआ है।

Cricket

oi-Naveen Sharma

RCB New Logo: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास आईपीएल में पहले सीजन से टीम है। हालांकि जीतने का मौका उनको अब तक नहीं मिला लेकिन इस फ्रेंचाइजी से वर्ल्ड क्रिकेट के कई दिग्गज खेले हैं। उनमें विराट कोहली, डी विलियर्स, क्रिस गेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इस फ्रेंचाइजी ने महिला आईपीएल के लिए भी टीम खरीद ली है। बुधवार को बीसीसीआई द्वारा जारी बिड में सबसे ऊँची रकम लगाने वाली फर्म की घोषणा की। इसमें आरसीबी का नाम भी है। इसके साथ ही आरसीबी ने अपनी टीम का नया लोगो जारी कर दिया। (Photo: RCB Twitter)

गौरतलब है कि महिला आईपीएल टीमों के लिए लगी बिड में रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बैंगलोर टीम के लिए बोली लगाई थी। 901 करोड़ रुपये में आरसीबी ने महिला टीम को भी शामिल कर लिया। आरसीबी ने बदले हुए लोगो के साथ ट्वीट किया और लिखा कि हम बाधाओं को तोड़ते हुए साहसिक निर्णय लेते हैं। अब आरसीबी की महिला टीम के गौरवान्वित मालिक बन गए हैं।

Royal Challengers Bangalore are the proud owners of the Bengaluru Women's Premier League Team 🙌 #PlayBold #ItsHerGameToo #WomensIPL pic.twitter.com/swO4EvhZQc

विराट कोहली भी नए लोगो के साथ ट्विटर आए और पोस्ट किया। कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरी टीम ने महिला आईपीएल के लिए बेंगलुरु टीम के लिए बिड जीत ली और मैं इसके लिए रोमांचित हूँ। रेड और गोल्ड में अपनी महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता।

Well played, RCB! So thrilled that my team has won the bid for the Bengaluru Women’s Premier League team. Can’t wait to cheer for our women in Red and Gold. #ItsHerGameToo #PlayBold@RCBTweets pic.twitter.com/fIwSDzL5oK