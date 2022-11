"थोड़ी तो शर्म कर लो," टीम इंडिया की जर्सी के साथ चुनावी पोस्टर में फोटो लगाने पर रविन्द्र जडेजा हुए ट्रोल

"थोड़ी तो शर्म कर लो," टीम इंडिया की जर्सी के साथ चुनावी पोस्टर में फोटो लगाने पर रविन्द्र जडेजा हुए ट्रोल

Cricket

oi-Naveen Sharma

भारतीय टीम के ऑल राउंडर रविन्द्र जडेजा इस समय चोट से रिकवर हो रहे हैं। बांग्लादेश दौरे पर भी वह एकदिवसीय सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस बीच वह गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। जडेजा की पत्नी रिवाबा जामनगर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लड़ रही हैं। चुनावी पोस्टर में जडेजा के फोटो को लेकर ट्विटर पर उनको ट्रोल किया गया। बीजेपी के पोस्टर पर जडेजा का फोटो टीम इंडिया की जर्सी में लगा है।

Abu Dhabi T10 League 2022: फिर शुरू हुआ क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप का महाकुम्भ

I am big fan(Sir Jadeja) but I want to dismissed from India's team because you has been greedy man — Sundaram dixit (@Sundaramdixit2) November 23, 2022

Is it appropriate to use Indian cricket team jersey in political campaign ? @BCCI @BYJUS @PlayMPL — Deepanshu (@raja_deepanshu_) November 23, 2022

As an active cricketer are you allowed to join political parties and even doing political advertisement?? — Aman Mishra (@AmanMishra40813) November 23, 2022

Unprofessional,bjp leader using cricket team for election. — Giga Chad (@appshico) November 23, 2022

रविन्द्र जडेजा की पत्नी रिवाबा ने अपने रोड शो के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्टर के द्वारा जानकारी दी। इसमें जडेजा का फोटो भारतीय टीम की जर्सी के साथ लगा हुआ है। इसे लेकर वह विपक्षी पार्टियों के अलावा फैन्स के निशाने पर भी आ गए। जडेजा भी पत्नी के चुनावी प्रचार में जमकर हिस्सा ले रहे हैं और किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि फैन्स ने उनकी फोटो में भारतीय टीम की जर्सी के कारण ट्रोल किया।नामांकन में भी जडेजा शामिल थे

नामांकन में भी थे जडेजा

इससे पहले रिवाबा के नामांकन के समय भी जडेजा आगे आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए प्रशंसकों से कहा था कि मेरी पत्नी के नामांकन में आपको आमंत्रित करता हूँ। आप सब आएं और इसे सफल बनाएं। जडेजा ने गुजराती भाषा में एक वीडियो भी ट्वीट किया और कहा कि जामनगर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मेरी पत्नी खड़ी हो रही हैं।

ग़ज़ब के लुटेरे है देश मैं 👌👌 देश के लिए खेलना हो तो चोट लगी हुई है और पत्नी , भाजपा का प्रचार का दिन भर होरा है , ग़ज़ब — ajeet bhati🤗 (@Ajeetbhatiiyc) November 23, 2022

चोट के कारण टीम से बाहर हैं जडेजा

जडेजा अपनी चोट के कारण टीम से बाहर हैं। उनको बांग्लादेश दौरे के लिए एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया था। ठीक नहीं हो पाने के कारण वह टीम से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई ने इस बारे में घोषणा की थी। बांग्लादेश दौरे के लिए कुलदीप यादव और शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications