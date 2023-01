Virat Kohli को पत्रकार ने ट्रोल किया तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिया जवाब, कहा तुम लोग बड़े हो जाओ यार

विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ जब शतक जड़ा था, उस समय पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्रोल करने वाली भाषा में ट्वीट किया था।

Cricket

oi-Naveen Sharma

Virat Kohli: विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने दो शतक जमाए थे। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मुकाबले में कोहली ने नाबाद शतक जमाया था। जब कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, तब उनकी आलोचना की जाती थी और अब वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं तब भी ट्रोल करने वाले पीछे नहीं है। ऐसा ही एक और घटनाक्रम हुआ है जिसमें पाकिस्तान के एक पत्रकार ने विराट कोहली को ट्रोल किया और उनके ही देश का खिलाड़ी कोहली के समर्थन में उतर आया।

विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में सबसे शतक जड़ा था। तब पाकिस्तान के फरीद खान नामक पत्रकार ने ट्विटर पर लिखा था कि विराट कोहली उस समय बेस्ट होते हैं जब कोई दबाव नहीं नहीं होता और सीरीज मुश्किल स्थिति में नहीं होती है। इस तरह के मुकाबलों में फॉर्म और आत्मविश्वास हासिल करने में कोई बुराई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में आएगी तब टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में भी बेहतर करना पड़ेगा।

जैसे ही ट्वीट को पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मकसूद ने देखा तो वह रिप्लाई करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने लिखा कि क्या आप आश्वस्त हो कि कोहली सिर्फ बिना दबाव वाले मैचों में ही बेस्ट होते हैं। खुद की समझ ऊपर उठाओ यार। उन्होंने इस पत्रकार की बात को पूरी तरह से गलत बताया।

Are you sure he is only best when there is no pressure grow up yar 🙏🏿🙏🏿🙏🏿two wrongs dont make one right 🙏🏿🙏🏿🙏🏿