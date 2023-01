'सरफराज अहमद को अम्पायर ने जानबूझकर आउट देकर शतक से रोका,' ट्विटर पर फैन्स ने लगाई क्लास

सरफराज अहमद लगातार दूसरे टेस्ट मैच में बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन किया। इस बार उनके बल्ले से शतक आने की उम्मीद की जा रही थी।

Cricket

oi-Naveen Sharma

PAK vs NZ: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट के अंतिम दिन खेल समाप्ति की घोषणा पर अम्पायरिंग सवालों के घेरे में रही थी। अलीम डार को फैन्स ने ट्रोल कर दिया था। उनका कहना था कि मैच पूरा होने की स्थिति में कीवी टीम जीत जाती। अब कराची टेस्ट के दूसरे दिन एक बार फिर से अम्पायरिंग पर सवाल उठे हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज सरफराज अहमद को स्टंपिंग आउट दिया गया था। इसके बाद इसका वीडियो और फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

IND vs SL: संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 से हो सकते हैं बाहर, बड़ी वजह सामने आई

यह सब पाकिस्तान की पहली पारी के 100वें ओवर में देखने को मिला। टॉम ब्लंडेल ने क्रीज पर जमे हुए सरफराज अहमद को स्टंपिंग कर दिया। जोरदार अपील होने पर तीसरे अम्पायर अहसान राजा के पास मामले को भेजा गया। इसके बाद राजा ने उनको आउट दिया। सरफराज 78 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। गेंदबाज डैरिल मिचेल की गेंद लेग स्टंप से बाहर थी और कीपर के पास गई। इसके बाद सरफराज का पाँव थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ तब कीपर ब्लंडेल ने गिल्लियां उड़ा दी। आउट होने के बाद रिप्ले में ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज का पाँव जमीन को टच कर रहा है।

इस विवादास्पद निर्णय के बाद पाकिस्तान के फैन्स ट्विटर पर आ गए और टीवी अम्पायर की जमकर आलोचना की। सरफराज अहमद को बेनिफिट ऑफ़ द डाउट नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान के फैन्स काफी ज्यादा भड़क गए और अम्पायर को जमकर कोसा। फैन्स ने अहसान राजा को ट्विटर पर ट्रोल किया और उनकी अम्पायरिंग को खराब माना। यह भी कहा कि सामने सब कुछ देखते हुए भी ऐसा निर्णय क्यों दिया। इस फैसले का एक वीडियो पीसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए फैन्स की राय मांगी कि क्या निर्णय सही था?

Saifi bhai has been robbed off. Shouldn't come off as a surprise for someone living in karachi. — سست الوجود (@reignofshahs) January 4, 2023

In what world is that a fair stumping. Foot was firmly planted. Atrocious decision by third umpire Ahsan Raza. Has effectively robbed Sarfaraz Ahmed of a Test hundred. Pathetic umpiring.#PAKvNZ — Behram Qazi 🇵🇰 🇨🇦 (@DeafMango) January 4, 2023

In what world is that a fair stumping. Foot was firmly planted. Atrocious decision by third umpire Ahsan Raza. Has effectively robbed Sarfaraz Ahmed of a Test hundred. Pathetic umpiring.#PAKvNZ — Behram Qazi 🇵🇰 🇨🇦 (@DeafMango) January 4, 2023

किसी यूजर ने कहा कि एक बड़ी गलती अम्पायर ने की है। सरफराज का पाँव क्रीज के अंदर होने के बाद भी उनको आउट दिया गया। यह कोई अच्छी अम्पायरिंग नहीं है। जब भी अम्पायर के मन में संदेह होता है, तो निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कहां से दिखा कि सरफराज अहमद आउट है।

Third umpire gave third class decision against Sarfaraz. Why he is the one who always unlucky?. Sarfaraz was not out. I demand investigation. #PakvsNZ #SarfarazAhmed #Cricket pic.twitter.com/sR5WShkVtd — Muhammad Umar (@Muhamma29974961) January 4, 2023

#SarfarazAhmed was clearly Not Out. Ahsan Raza was the third umpire who clearly once said on TV keh mera dil nahi chahta Kamran Akmal ko out dun. Ho sakta hy mausoof ka dil chah rha ho Sarfaraz Ahmed ko out dene ka.#PakvNZ #PakvsNZ #PAKvNZL pic.twitter.com/dThb86FPAZ — Jibran K (@Jibran_K) January 4, 2023

कराची में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 407 रनों का स्कोर हासिल कर लिया था। साऊद शकील ने अच्छी बैटिंग करते हुए 124 रनों की नाबाद पारी खेली। अब भी कीवी टीम मेजबान टीम से 42 रन आगे हैं। यह मैच भी ड्रॉ की तरफ ही बढ़ रहा है।

Recommended Video

Pak vs NZ: NZ के पुछल्ले बल्लेबाजों ने ही कर दी Pakistan की खटिया खड़ी | वनइंडिया हिंदी *Cricket

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications