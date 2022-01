सिर्फ 5वें टेस्ट में कॉन्वे ने वो कर दिखाया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कोई बल्लेबाज नहीं कर सका

Cricket

नई दिल्लीः न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉन्वे का शानदार इंटरनेशनल करियर जारी है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन नाबाद 99 रन बना लिए हैं। बहुत छोटे इंटनरेशनल करियर में ही कॉन्वे बहुत बड़े बल्लेबाज की तरह रन बनाते चले जा रहे हैं। अपने एक और टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे कॉन्वे ने इस साल पहला इंटरनेशनल शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में भी सैकड़ा जड़ा था लेकिन कीवी टीम हार गई थी।

NZ vs BAN: In just 5th Test, Devon Conway did what no batsman in the history of Test cricket could do