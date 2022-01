Watch Video: बांग्लादेश ने रोस टेलर को दी दिल छू लेने वाली विदाई, करियर के आखिरी मैच में ऐसे किया स्वागत

Cricket

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची बांग्लादेश की टीम अपने कारनामे से लगातार दुनिया भर के फैन्स का दिल जीत रही है। सीरीज के पहले मैच में बड़ा उलटफेर कर 8 विकेट से मैच जीतने वाली बांग्लादेश की टीम इस समय क्राइस्टचर्च के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। इस मैच में भले ही बांग्लादेश की टीम हार की दहलीज पर खड़ी हो लेकिन मैदान के अंदर फैन्स का दिल जीतने की कला इस टीम के पास है। इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रोस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए साफ किया था कि क्राइस्टचर्च के मैदान पर खेला जाने वाला मैच उनके करियर का आखिरी मैच होगा।

ऐसे में जब रोस टेलर करियर के आखिरी मैच में राष्ट्रगान के लिये उतरे तो उनकी आंखों में आंसू थे। सोशल मीडिया पर उनकी यह तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। जिसके बाद इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब रोस टेलर बल्लेबाजी करने उतरे तो बांग्लादेश की टीम ने खास अंदाज में उनका स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन सिर्फ एक विकेट खोकर 358 रनों का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो कीवी टीम ने 7 रन जोड़कर डेवोन कॉन्वे का विकेट खो दिया।

डेवोन कॉन्वे ने अपने करियर के 5वें टेस्ट मैच में तीसरा शतक लगाकर इतिहास रचा और मेंहदी हसन के थ्रो पर रन आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। कॉन्वे के आउट होने के बाद रोस टेलर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिये उतरे। जब ड्रेसिंग रूम से रोस टेलर मैदान पर पहुंचे तो बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने दो लाइन बनाकर कीवी टीम के इस दिग्गज बल्लेबाज को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया।

रोस टेलर ने बल्लेबाजी के दौरान 39 गेंदों का सामना किया और 4 चौकों की मदद से 28 रन बनाये। इस दौरान उन्होंने टॉम लैथम (252) के साथ 48 रनों की साझेदारी की। इबादत हुसैन ने शोरिफुल इस्लाम के हाथों टेलर को कैच कराकर उनके करियर की आखिरी पारी का अंत किया। आउट होने के बाद जब रोस टेलर वापस जाने लगे तो कई बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने इस बल्लेबाज के पास पहुंचकर हाथ मिलाया और शानदार करियर के लिये बधाई दी।

सोशल मीडिया पर बांग्लादेश खिलाड़ियों की तरफ से किया गया यह दिल छू लेने वाला काम तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड की टीम ने टॉम लैथम (252), डेवोन कॉन्वे (109) और टॉम ब्लंडेल (57) की पारियों के दम पर 6 विकेट खोकर 521 रन बनाये और पारी को घोषित कर दिया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम दिन का खेल खत्म होने तक 126 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई।

बांग्लादेश के लिये यासिर अली (55) और नुरुल हसन (41) के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहांई के आंकड़े को पार नहीं कर सका। बांग्लादेश की टीम को तीसरे दिन फॉलो ऑन करना है जो फिलहाल 395 रनों से पीछे चल रही है। कीवी टीम के लिये ट्रेंट बोल्ट (5 विकेट) और टिम साउथी (3 विकेट) ने सबसे ज्यादा विकेट हासिल किये। बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कीवी टीम रोस टेलर के विदाई मैच में एक पारी और रन की बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है।

