मुरलीधरन ने शेन वार्न को बताया खुद से बेहतर गेंदबाज, अपने खेल के दिनों में उनसे सीखते थे मुरली

नई दिल्ली, 16 सितंबर: श्रीलंका के दिग्गज ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन की तुलना हमेशा शेन वार्न से हुई। ये ऐसे ही थे जैसे सचिन और ब्रायन लारा की तुलना। कौन किससे बेहतर है ये नतीजा कभी निकल नहीं पाया लेकिन अब खुद मुरलीधरन का कहना है कि शेन वार्न उनसे बेहतर थे। मुरली श्रीलंका के महानतम ऑफ स्पिनर हैं और वार्न ऑस्ट्रेलिया के महानतम लेग स्पिनर हैं। दोनों ही क्रिकेट में सर्वकालिक महानतम स्पिनर में शामिल हैं। वार्न का निधन इसी साल मार्च में हो गया था। मुरली ने उनको याद किया और वे भावुक हो गए।

