कहां से आती है उमरान मलिक के पास इतनी स्पीड, कौन है रोल मॉडल, किसे बताया बेस्ट बॉलर

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 20 अप्रैल: सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक अपनी स्पीड को लेकर चर्चा में है। भारत में ऐसे तेज गेंदबाज कम ही होते हैं जो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल फेंक सकें और उमरान मलिक का नाम यहां पर खासतौर पर उभरता है। उमरान मलिक 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लगातार गेंद सकते हैं, लेकिन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर भी कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं जो उनको भारत का सबसे तेज गेंदबाज बनाती है।

English summary

IPL 2022: Why did Umran Malik have so much speed, who is the role model, which told the best bowler