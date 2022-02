IPL Auction : कब-कितने बजे शुरू होगी नीलामी, कहां देख सकेंगे LIVE, जानें खास बातें

Cricket

नई दिल्ली। क्रिकेट फैंस इस बार आईपीएल 2022 में डबल रोमांच देखने को तैयार है, लेकिन इससे पहले खिलाड़ियों की नीलामी होती दिखेगी। 2011 सीजन के बाद पहली बार 10 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें जुड़ी हैं। इस बार बड़े नाम नीलामी में नजर आएंगे, क्योंकि पुरानी 8 टीमों ने को अधिकतम 4 खिलाड़ी रिटेन करनी की अनुमति मिली थी। वहीं दो नई टीमों ने तीन-तीन खिलाड़ी चुने थे। हर टीम को कुल 25 खिलाड़ी जोड़ने की अनुमति रहेगी। ऐसे में डेविड वार्नर, शिखर धवन, ईशान किशन, क्विंटन डी काॅक जैसे खिलाड़ियों पर मोटा पैसा परसने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि नीलामी कब-कहां और कितने बजे शुरू होगी। तो आइए जानें नीलामी से जुड़ी कुछ खास बातें-

