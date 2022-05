हार में भी निखरा ये नया कप्तान, है बड़ा ही क्षमतावान, गावस्कर को देखना है T20 WC में उसका रोमांच

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 12 मई: हार्दिक पांड्या ने अभी तक आईपीएल 2022 को बहुत सफल कप्तान के तौर पर देखा है। उनकी टीम गुजरात टाइटंस सबसे पहले प्लेऑफ में जा चुकी है। उनके फाइनल में भी पहुंचने के चांस काफी ज्यादा हैं। यहां तक की प्रतियोगिता को जीतने के भी चांस हैं। हार्दिक ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था कि वे अपने भाई धोनी जैसी सफलता चाहते हैं। धोनी ने बतौर कप्तान देश और सीएसके को कई खिताब दिलाए। शुरू में हार्दिक को इतना मैच्योर नहीं समझा गया था लेकिन वे कप्तान के तौर पर गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे एक युवा से आदमी बन चुके हैं। उनकी लीडरशिप पर भरोसा किया जा सकता है। खुद सुनील गावस्कर उनके मुरीद हो चुके हैं।

IPL 2022: Sunil Gavaskar was overwhelmed by the development of Hardik Pandya as GT skipper, wants to see him in T20 World Cup