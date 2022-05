GT vs RR: आखिरी ओवर में तीन छक्के खाने वाले प्रसिद्ध कृष्णा हुए ट्रोल, फैंस बोले- इसका तो करियर खत्म

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 25। आईपीएल 2022 का पहला क्वालीफायर मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को आखिरी ओवर में 7 विकेट से मात देकर धमाकेदार अंदाज में फाइनल में जगह पक्की कर ली है। गुजरात की जीत के हीरो रहे डेविड मिलर और कप्तान हार्दिक पांड्या, जिनकी साझेदारी की बदौलत ही गुजरात यह मुकाबला जीत सकी। इन दोनों ने आखिरी के ओवरों में खतरनाक बल्लेबाजी की और अपनी टीम को मैच जिता दिया।

एक नजर प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बनने वाले मीम्स पर

Prasidh krishna-: I will Easily Defend 16 runs in last over

Prasidh Krishna most of times abuse or sledge batsmen after taking wicket. Karma hits hard always remember #3_Sixes #David_Miller #Miller pic.twitter.com/YzjWPxnHyj

Prasidh Krishna be like: Humara home ground tha ye, pic.twitter.com/oaXbTNcfvp

Ben Stokes to "prasidh krishna" when he came to bowling in last over #GTvsRR pic.twitter.com/zxTB4T5qaO

If 36 needed in Prasidh Krishna's over. The pressure is on Prasidh Krishna Not batsman. Bye bye RR

And they told that Prasidh Krishna will be a future Indian star

The best joke till now 🤣🤣🤣🤣

One match hero , next match 0

Rajasthan lost because of their own mistakes ! #GTvsRR #IPLplayoffs