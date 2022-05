एंड्रयू सायमंड्स को श्रद्धांजलि देने के लिए GT और CSK खिलाड़ियों ने पहना ब्लैक ऑर्मबैंड

Cricket

oi-Antriksh

मुंबई, 15 मई: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाड़ियों ने रविवार, 15 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपने मैच के दौरान काली पट्टी बांधकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व हरफनमौला एंड्रयू साइमंड्स को श्रद्धांजलि दी। सायमंड्स आज सुबह निधन हो गया।

क्वींसलैंड पुलिस ने एक बयान 46 साल के सायमंड्स टाउन्सविले से लगभग 50 किलोमीटर दूर हर्वे रेंज में एक वाहन दुर्घटना के शिकार हुए। उसने उनकी जान ले ली।

साइमंड्स एक दशक से अधिक समय से सभी प्रारूपों में ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेक्कन चार्जर्स व मुंबई इंडियंस के लिए खेला। साइमंड्स आंद्रे रसेल जैसे स्ट्राइकर थे और अपनी मध्यम गति व ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी उपयोगी थे।

इत्तेफाक का अजीब खेल, वार्न का आखिरी ट्वीट मार्श के निधन पर था, सायमंड्स की अंतिम पोस्ट वार्न पर

इससे पहले रविवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के क्रिकेटरों ने भी साइमंड्स को श्रद्धांजलि दी। खिलाड़ियों ने चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में आज से शुरू हो रहे शुरुआती टेस्ट से पहले एक मिनट का मौन रखा।

Rest In Peace, Andrew Symonds.

Your presence around the game will be missed. 🙏@ChennaiIPL and @gujarat_titans will be wearing black armbands to pay their respects to Andrew Symonds. pic.twitter.com/X9bLS3mrvO