एजबेस्टन टेस्ट में रंगभेद का मामला, इंग्लिश फैंस ने भारतीयों के साथ किया बुरा बर्ताव; ECB ने शुरू की जांच

एजबेस्टन, 5 जुलाई: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन, बर्मिंघम में रिशेड्यूल पांचवां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां चौथे दिन के खेल के दौरान स्टैंड्स में बैठे भारतीय फैंस के साथ इंग्लैंड के दर्शकों ने बुरा बर्ताव किया। इंग्लिश फैंस ने टीम इंडिया को चियर करने पहुंचे समर्थकों पर नस्लवादी (रेसिस्ट) टिप्पणियां की।

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ये वाकया शेयर किया। उन्होंने लिखा, इरिक हॉलीज स्टैंड में सीधे तौर पर इंडियंस फैंस के साथ नस्लवादी टिप्पणियां की गई। मामला सामने आने के बाद एजबेस्टन के अधिकारियों और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की ओर से जल्दी कार्रवाई की बात कही गई है।

सामने आया चीफ एक्जीक्यूटिव का बयान

एजबेस्टन के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बयान जारी कर कहा, ''इस तरह की बातें सुनकर हैरान हूं, क्योंकि हम एजबेस्टन में सभी के लिए सुरक्षित और स्वागत करने योग्य माहौल बना रहे हैं। ट्वीट के बाद उस व्यक्ति से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की और मामले की जांच शुरू की। एजबेस्टन में किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मामले में तेजी से जांच की जाएगी।''

We’re very sorry to hear what you’ve experienced and are in contact with colleagues at Edgbaston who will investigate.

भारतीय फैन ने भी की शिकायत

एक भारतीय फैन, जिनका नाम रीना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा- ''मैंने दोनों टीमों के कुछ फैंस के साथ पहले तीन मैच का खूब मजा लिया, लेकिन चौथे दिन इस पूरे अनुभव पर पानी फिर गया। इस मुकाबले का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। इसका ऐसा अंत होगा, सोचा भी न था।''

So much for battling racism in cricket!! @Edgbaston was horrific today. So many complaints made to stewards however said person was not removed. So disappointed in what we had to face most of the day. @ICC @ECB_cricket @BCCI