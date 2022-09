'फिर तुम्हारी याद आई, ए सनम...', भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए Jasprit Bumrah

दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी के ओवर्स में भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की कमी साफ तौर पर नजर आई। वह चोटिल होने के चलते इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। अंतिम 6 गेंदों पर पाक को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। ये ओवर युवा पेसर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने डाला और 5वीं गेंद तक भी लेकर गए, लेकिन टीम को जीत ना दिला सके। वही अगर बुमराह इस दौरान टीम के साथ होते, तो उनका अनुभव टीम के बहुत काम आ सकता था।

Missed #JaspritBumrah so much in the Death overs #INDvsPAK pic.twitter.com/ShVIRbvXTb

जसप्रीत बुमराह को मिस करते हुए एक यूजर्स ने लिखा, 'फिर तुम्हारी याद आई ए सनम, ए सनम।', जबकि एक यूजर्स ने लिखा, 'बुमराह से अच्छा टी20 गेंदबाज भारत के पास नहीं है।' एक फैन ने लिखा कि टीम को निश्चित तौर पर अपने अनुभवी गेंदबाज की कमी खली, बुमराह होते तो मैच का परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता था।

You are missing your ex. I am missing Jasprit Bumrah. We are not the same bro.