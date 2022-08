India Vs Zimbabwe: के एल राहुल को मिली जिम्बाब्वे सीरीज की कमान तो भड़के लोग, कहा-'ये शिखर धवन का अपमान है'

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 12 अगस्त। इंडिया और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज 18 अगस्त से शुरू होने जा रही है और इसी सीरीज से ठीक पहले केएल राहुल फिट हो गए हैं और टीम से बतौर कप्तान जुड़ भी गए हैं। इस बात का ऐलान खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने गुरुवार को किया था। जिसके बाद कुछ लोग ट्विटर पर भड़क गए और वो बीसीसीआई और केएल राहुल को ट्रोल करने लगे क्योंकि राहुल से पहले शिखर धवन को इस सीरीज का कैप्टन बनाया गया था लेकिन जैसे ही केएल राहुल फिट हुए शिखर धवन से कप्तानी छीन ली गई।

Dhawan was made captain for Ind-WI ODIs since seniors were rested. India won the series 3-0. Dhawan was made captain for Ind-Zim ODIs since seniors are being rested. KL Rahul proved his fitness now, so he's been suddenly made captain. Dhawan demoted to VC. Dhawan to BCCI: pic.twitter.com/e9QgjRruRr — Srini Mama (@SriniMama16) August 11, 2022

Happy to see KL Rahul back in action for Team India, but feeling bad how @BCCI has disrespected, the senior player like Shikhar Dhawan. — Vishal. (@SportyVishal) August 11, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications