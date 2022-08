IND vs ZIM: वाइफ संग टीम इंडिया से मिले वरुण धवन, शिखर ने पूछीं पहेलियां तो नहीं दे पाए जवाब! Pics

वरुण ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में वह सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के साथ नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी में वह अपनी वाइफ और भारतीय टीम के साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा कैप्शन भी लिखा हैं। वरुण ने लिखा, सुबह 4 बजे मैं कैंडी की दुकान में एक लड़के की तरह था। भारतीय पुरुष टीम से मिलकर और उनसे बातचीत कर काफी उत्साहित हूं। उन्हें आगामी दौरे की बधाई। शिखर धवन ने मुझसे कई पहेलियां पूछीं। इसके साथ ही उन्होंने शिखर धवन को टैग भी किया है।

At 4 in the morning I was like a boy in a candy shop. Got very excited to meet and chat with our men in blue

About their upcoming tour. Also @SDhawan25 asked me a couple of riddles 😂 pic.twitter.com/DbknESJB0k