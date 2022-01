मयंक अग्रवाल की बैटिंग में क्या गड़बड़ है और क्या ठीक करने की है जरूरत, गावस्कर ने दी जानकारी

Cricket

नई दिल्लीः भारत के खिलाड़ी मयंक अग्रवाल के साथ एक समस्या यह है कि वे कभी रन बनाते दिखते हैं तो कभी नौसिखिया बल्लेबाज की तरह खेलते हैं। यही समस्या भारत के अनुभवी बल्लेबाजों के भी साथ है लेकिन मयंक या केएल राहुल की असफलता भारत को बेहद खराब शुरुआत दिलाती है जिसका असर पूरी टीम की बल्लेबाजी पर पड़ता है। सुनील गावस्कर भी मयंक अग्रवाल की तकनीक से संतुष्ट नहीं है। आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा सीरीज में मयंक की बल्लेबाजी में गावस्कर क्या समस्या बता रहे हैं।

IND vs SA: Sunil Gavaskar explains what is wrong with Mayank Agarwal batting and what needs to be done