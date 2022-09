'जो बीत गई सो बात गई ..आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है', अर्शदीप सिंह के सपोर्ट में उतरे कई दिग्गज

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 5 सितंबर। पाकिस्‍तान के खिलाफ भारत को मिली हार के लिए अर्शदीप सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अर्शदीप सिंह ने 18वें ओवर में आसिफ अली का कैच छोड़ा और वहीं से मैच पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में चला गया। अर्शदीप सिंह की इस गलती के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें अलग-अलग तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। फैंस अर्शदीप सिंह को लेकर कई मीम्स बनाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।

Asia Cup 2022:Arshdeep Singh के बचाव में दिग्गज खिलाड़ी बोले शर्म आनी चाहिए |वनइंडिया हिंदी*Cricket

IND vs PAK: अंतिम ओवर में विराट कोहली से हुई बड़ी चूक, हार के बाद कहा- 200 रन का लक्ष्‍य देना चाहते थे पर...

आकाश चोपड़ा ने किया सपोर्ट

अर्शदीप सिंह को भले ही सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। कई फैंस ने अर्शदीप सिंह को लेकर पॉजिटिव ट्वीट भी किया है। वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा कमंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी अर्शदीप सिंह का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस हार का ठिकरा अर्शदीप के सिर पर ना फोड़ने की गुजारिश भी की।

'जो बीत गई सो बात गई ..'

आकाश चोपड़ा ने अर्शदीप सिंह को सपोर्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया डीपी पर उनकी तस्वीर लगा ली। इतना ही नहीं आकाश ने अर्शदीप सिंह के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा कि जो बीत गई सो बात गई, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है...आकाश चोपड़ा की तरह पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अर्शदीप सिंह के सपोर्ट में एक ट्वीट किया और लोगों से उनकी आलचनाएं बंद करने के लिए कहा।

Stop criticising young @arshdeepsinghh No one drop the catch purposely..we are proud of our 🇮🇳 boys .. Pakistan played better.. shame on such people who r putting our own guys down by saying cheap things on this platform bout arsh and team.. Arsh is GOLD🇮🇳