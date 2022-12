IND vs BAN: भारत को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा सहित 3 खिलाड़ी तीसरे वनडे से बाहर

रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में अंगूठे की चोट से परेशान थे। वह टांके लगवाकर खेलने आए और अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। रोहित शर्मा अगले मैच से बाहर हैं, दो और खिलाड़ी भी बाहर हुए हैं।

oi-Naveen Sharma

Rohit Sharma will back to Mumbai: बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने अंगूठे में चोट के बाद भी बल्लेबाजी करने के लिए आए और हैरान करने वाली पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपनी धमाकेदार बैटिंग से मेजबान टीम की साँसें अटका दी। वह 51 रनों की नाबाद पारी खेलकर लौटे। हालांकि टीम इंडिया 5 रनों से मैच हार गई लेकिन रोहित ने दिल जीत लिया। अब वह टूटे हुए अंगूठे की जांच के लिए मुंबई लौटेंगे और तीसरे वनडे मैच में नहीं खेलेंगे। टेस्ट सीरीज में भी उनको लेकर फैसला बाद में होगा। फ़िलहाल वह मुंबई लौटेंगे। टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने जानकारी दी है कि कुल तीन खिलाड़ी बाहर हुए हैं। (Photo: BCCI Twitter)

राहुल द्रविड़ ने कहा है कि निश्चित रूप से रोहित शर्मा अगले मैच में नहीं खेलेंगे। वह मुंबई जाकर विशेषज्ञ से बात करेंगे और टेस्ट सीरीज में खेलने को लेकर निर्णय लेंगे। वह फिट हो जाएंगे, ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। रोहित शर्मा की बैटिंग को लेकर द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि चोट के बाद अस्पताल में जाकर टाँके लगवाने और इंजेक्शन के बाद खेलकर उन्होंने साहस दिखाया है। उनका अंगूठा डिसलोकेट हुआ है। उन्होंने मैदान पर जाकर हैरान करने वाली पारी खेलते हुए हमें मैच के काफी करीब ला दिया। यह एक महान कप्तानी पारी थी लेकिन दुर्भाग्य से हम मुकाबला जीत नहीं पाए।

कुलदीप सेन और दीपक चाहर भी बाहर

द्रविड़ ने यह भी बताया है कि रोहित शर्मा के अलावा अंतिम वनडे मैच में कुलदीप सेन और दीपक चाहर भी नहीं खेलेंगे। कुलदीप और चाहर चोट के कारण मुकाबले से बाहर हो गए हैं। दूसरे वनडे मैच में चाहर हेमस्ट्रिंग में चोट के कारण सिर्फ तीन ही ओवर डाल पाए थे। कुलदीप सेन मुकाबले में खेले ही नहीं थे। पीठ में जकड़न के कारण वह मुकाबले से बाहर हो गए थे। अब अगले मैच से भी कुलदीप सेन बाहर हैं।

Rahul Dravid said "Rohit Sharma will miss the 3rd ODI, he will fly back to Mumbai to consult an expert - Kuldeep Sen & Deepak Chahar are out of the series".