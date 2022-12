Rishabh Pant को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर किया गया, BCCI का बड़ा फैसला

ऋषभ पन्त को वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था लेकिन बोर्ड की लगातार आलोचना हो रही थी। हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि पन्त को मेडिकल ग्राउंड पर टीम से बाहर किया गया है।

Rishabh Pant Released: भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पन्त का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से लगातार खराब रहा है। पन्त को टीम में शामिल करने के लिए बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को भी फैन्स के गुस्से का सामना करना पड़ा है। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने उनको लगातार बैक किया है। बांग्लादेश दौरे के लिए उनको वनडे टीम में शामिल किया गया था। अब नई खबर सामने आई है कि पन्त को टीम से रिलीज कर दिया गया है।

ऋषभ पन्त बांग्लादेश वनडे सीरीज से बाहर

बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेडिकल टीम से परामर्श के बाद ऋषभ पन्त को वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है। वह टेस्ट सीरीज के लिए टीम में फिर से शामिल होंगे। टीम में उनकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। अक्षर पटेल बांग्लादेश के खिलाफ पहले एकदिवसीय मुकाबले में सलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे।

In consultation with the BCCI Medical Team, Rishabh Pant has been released from the ODI squad. He will join the team ahead of the Test series. No replacement has been sought

Axar Patel was not available for selection for the first ODI.#TeamIndia | #BANvIND