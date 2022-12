IND vs BAN: अक्षर पटेल ने कराई भारत की वापसी, बांग्लादेश के लिए डेब्यू करने वाले बल्लेबाज का शतक

चटगाँव टेस्ट मैच अब अंतिम दिन तक चला गया है, चौथे दिन बांग्लादेश टीम आउट नहीं हुई। शाकिब अल हसन स्टंप्स तक क्रीज पर थे।

IND vs BAN 1st Test: भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश अपनी हार टालने में सफल रही। चौथे दिन का कल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 272 रन बनाए। मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को अब भी 241 रनों की दरकार है। शाकिब अल हसन 40 और मेहदी हसन 9 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। पांचवें दिन का खेल अहम होने वाला है। बांग्लादेश के लिए अंतिम दिन बैटिंग करना आसान काम नहीं होगा।

डेब्यू करने वाले बल्लेबाज का शतक

513 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के लिए डेब्यू करने वाले जाकिर हसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और टीम के लिए रन बनाए। उन्होंने नजमुल हुसैन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय भागीदारी की। अपनी फिफ्टी जड़ने के बाद भी जाकिर हसन क्रीज पर टिके रहे और शतक जड़ते हुए अपना डेब्यू यादगार बना दिया। हालांकि 100 रन पूरे होते ही वह अश्विन की गेंद पर चलते बने।

बांग्लादेश के पहले विकेट ने बनाए रन

कल के स्कोर बिना किसी नुकसान के 42 रन से आगे खेलते हुए बांग्लादेश के ओपनर नजमुल होसैन और जाकिर हसन ने भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी की और शतकीय भागीदारी निभाई। नजमुल होसैन ने 67 रन बनाए। जाकिर हसन शतक जड़ने में सफल रहे। उनके बाद आए बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और आउट होते चले गए।

