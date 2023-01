'भारतीय टीम में नहीं चुने जाने पर पूरी रात नहीं सोया था,' सरफराज खान ने बयां किया दर्द

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलना है। सरफराज खान को टीम में चुने जाने का भरोसा था।

Sarfaraz khan on Border-Gavaskar Trophy Team: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दो मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। कुछ नए चेहरे टीम में शामिल हैं लेकिन सरफराज खान को इसमें जगह नहीं मिल पाई। घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरफराज को टीम में शामिल किया जाएगा। टीम में जगह नहीं मिलने के बाद सरफराज काफी निराश दिख रहे हैं। उन्होंने इस बारे में एक अहम बयान दिया है।

पूरी रात मैं सो नहीं पाया था

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए सरफराज खान ने कहा कि जहाँ भी जाता हूँ, तो लोग बातें करते हैं कि यह जल्दी ही इंडिया के लिए खेलेगा। सब बोलते हैं कि तेरा टाइम आएगा। टीम सलेक्शन के बाद मैं उस दिन असम से दिल्ली आया था और पूरी रात सो नहीं पाया था, खुद से पूछता रहा कि मैं टीम में क्यों नहीं हूँ। मेरे पिता से बात करने के बाद अब मैं फिर से नॉर्मल हुआ हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ने वाला और डिप्रेशन में भी नहीं जाऊँगा। मैं अपना प्रयास करता रहूंगा।

सरफराज ने किया था सोशल मीडिया पोस्ट

भारतीय टीम में चयन नहीं होने के बाद सरफराज खान ने इन्स्टाग्राम पोस्ट करते हुए अपना दर्द बयां किया था। सरफराज खान ने इन्स्टाग्राम में एक स्टोरी डाली जिसमें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा औसत वाले खिलाड़ियों में वह डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे नम्बर पर हैं। उनकी यह स्टोरी काफी वायरल भी हुई थी और फैन्स ने भी कहा कि सरफराज खान को टीम में लेना चाहिए। ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव को टीम में जगह मिली है। सरफराज खान को शामिल नहीं करने के बाद काफी लोगों ने सलेक्टर्स से सवाल किये थे।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत (कीपर), ईशान किशन (कीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविन्द्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्यकुमार यादव।

